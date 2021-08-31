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حرائق كاليفورنيا تتسبب في عمليات إجلاء وتهدد آلاف المنازل

08:46 ص الثلاثاء 31 أغسطس 2021
حرائق كاليفورنيا تتسبب في عمليات إجلاء وتهدد آلاف المنازل

أرشيفية

كاليفورنيا-(د ب أ):

تشتعل عدة حرائق غابات في أنحاء كاليفورنيا، مما تسبب في صعوبات لسكان الولاية وعمليات إجلاء حيث تهدد الحرائق آلاف المنازل وتبث الدخان الضار في الهواء.

واتخذت المعركة ضد حريق "كالدور" المشتعل بالقرب من ساوث ليك تاهو ، في جبال سييرا نيفادا، منعطفا نحو الأسوأ يوم الأحد، عندما قال مسؤولون إن نشاط الحرائق كان "أكثر ضراوة مما كان متوقعا"، بحسب صحيفة "لوس أنجليس تايمز".

وتم وضع غالبية بحيرة تاهو الجنوبية تحت أوامر إخلاء إجبارية يوم الإثنين.

وأججت الرياح القوية الحرائق، حيث انخفضت نسبة احتواء الحريق الذي تبلغ مساحته 177 ألفا و260 فدانا من 19% يوم الأحد إلى 14% بحلول صباح يوم الإثنين. ويهدد الحريق أكثر من 20 ألف مبنى.​

هذا المحتوى من

Asha
حرائق كاليفورنيا اندلاع حريق عمليات إجلاء السكان

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