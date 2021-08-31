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تحالف دعم الشرعية باليمن: اعتراض طائرة مسيرة حوثية حاولت استهداف مطار "أبها"

08:42 ص الثلاثاء 31 أغسطس 2021
تحالف دعم الشرعية باليمن: اعتراض طائرة مسيرة حوثية حاولت استهداف مطار "أبها"

أرشيفية

الرياض-(أ ش أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة حوثية مفخخة حاولت استهداف مطار "أبها" الدولي في المملكة.

وشدد التحالف - وفقا لقناة (الإخبارية السعودية) - على أن محاولة الميليشيات الحوثية الاعتداء على مطار أبها بطريقة متعمدة يعد جريمة حرب ، وكان التحالف قد أعلن أمس اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي تجاه ‫نجران في السعودية، مؤكدا اتخاذه الإجراءات العملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

تأتي الاعتداءات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بهدف التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ عدة سنوات.​

هذا المحتوى من

Asha
تحالف دعم الشرعية اليمن طائرة مسيرة حوثية مطار "أبها الميليشيات الحوثية

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