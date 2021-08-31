طُرق مُزدحمة وبدائلها.. تعرف على الحركة المرورية بالقاهرة والجيزة

كتب- علاء عمران:

شهدت محاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، كثافات مرورية متحركة تزامنا مع الذروة الصباحية على معظم المحاور المرورية.

وظهرت كثافات مرورية عند قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، لوجود بعض الأعمال منها أعلى مناطق الخصوص والمرج وما قبل نفق السلام وأعلى مناطق الكنيسة للمتجه المنيب وأعلى مناطق البساتين للمتجه إلى محور الأوتوستراد.

تباطؤ في حركة المرور أعلى الطريق الدائري من كارفور المعادي للبساتين والمتجه من المريوطية إلى المنيب، وأيضا من الوراق إلى الطريق الزراعي.

وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري الحدائق القادم من الزواية ومتجه للفنجري، كذلك الأمر أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات متجها للتجنيد ومناطق مصر الجديدة، مفضلا استخدام كوبري سراي القبة، كما ظهرت بعض الكثافات أعلى مطلع كوبري السيدة عائشة القادم من مجرى العيون ومتجه للقلعة ووسط المدينة لذلك يفضل سلوك الملك الصالح وشارع قصر العيني.

زحام مروري بطريق الأوتوستراد من حسن مأمون لمكرم عبيد، وكورنيش النيل للمتجه من المعادي إلى الطريق الدائري.

وشهد طريق صلاح سالم زحاما متقطعا خاصة بمنطقة نفق العروبة واتجاه المطار، وكذلك الأمر في كوبري أكتوبر القادم من الجيزة نحو القاهرة، كما شهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية متوسطة خاصة من بداية طريق المنصة وحتى أول عباس، وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس.

وفى الجيزة، يشهد كوبري أحمد عرابي بعض الأحجام المرورية للقادم من وزارة الزراعة ومتجه إلى الدائري، كما يشهد كوبري الجيزة المعدني بعض الأحجام للقادم من منطقة الهرم ومتجه إلى الجيزة، وبذلك يصبح شارع فيصل بديل جيد له.

وأشار إلى أن الحركة المرورية على الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبري، تعمل بشكلٍ جيد وطبيعي، عدا مناطق الأعمال، وخاصة أعلى مناطق الكنيسة والأوتوستراد والمرج.

ويشهد محور 26 يوليو بعض الأحجام عند منطقة ناهيا للقادم من أكتوبر والشيخ الزايد ومتجه إلى ميدان لبنان، وينصح بسلوك محور روض الفرج في هذا التوقيت.

أما عن الكبارى التى تربط محافظتي القاهرة والجيزة فتعمل جميعها تعمل بشكل جيد عدا كوبري الجامعة، وبديله الجيد هو كوبري عباس أو كوبري 15 مايو.. فيما يشهد طريق صلاح سالم بعض الكثافات أسفل كوبري الفنجري.​