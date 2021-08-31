روسيا تكشف سبب امتناعها عن التصويت على قرار مجلس الأمن حول أفغانستان

روسيا - (أ ش أ)

كشف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن أن سبب امتناع موسكو عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي حول أفغانستان هو تجاهل مقدمي مشروع القرار للنقاط المبدئية التي تثير قلق روسيا.

وقال نيبنزيا ـ خلال اجتماع مجلس الأمن، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين - إن روسيا كانت تقترح إضافة بنود حول التأثير السلبي لتجميد الأصول المالية الأفغانية، وإجلاء الكوادر الأفغانية الحاظية بالأهمية بالنسبة لاقتصاد أفغانستان.

كان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قرارا يدعو حركة "طالبان" إلى ضمان إجلاء الأفغان من بلادهم دون أي عوائق، وصوت لصالح القرار 13 عضوا في مجلس الأمن، وامتنعت روسيا والصين عن التصويت.