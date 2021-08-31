Masrawy logo white

روسيا تكشف سبب امتناعها عن التصويت على قرار مجلس الأمن حول أفغانستان

12:06 ص الثلاثاء 31 أغسطس 2021
روسيا تكشف سبب امتناعها عن التصويت على قرار مجلس الأمن حول أفغانستان

فاسيلي نيبينزيا

روسيا - (أ ش أ)

كشف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن أن سبب امتناع موسكو عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي حول أفغانستان هو تجاهل مقدمي مشروع القرار للنقاط المبدئية التي تثير قلق روسيا.

وقال نيبنزيا ـ خلال اجتماع مجلس الأمن، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين - إن روسيا كانت تقترح إضافة بنود حول التأثير السلبي لتجميد الأصول المالية الأفغانية، وإجلاء الكوادر الأفغانية الحاظية بالأهمية بالنسبة لاقتصاد أفغانستان.

كان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قرارا يدعو حركة "طالبان" إلى ضمان إجلاء الأفغان من بلادهم دون أي عوائق، وصوت لصالح القرار 13 عضوا في مجلس الأمن، وامتنعت روسيا والصين عن التصويت.

هذا المحتوى من

فاسيلي نيبينزيا روسيا مجلس الأمن أفغانستان

الخبر التالى:

أول تعليق من بايدن بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
225

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

287899

إجمالي الإصابات

16721

إجمالي الوفيات

238249

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| اُحتجز بمخزن.. أمن الغربية ينجح في تحرير الطفل المختطف "زياد"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا