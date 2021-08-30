مصدر أمني عراقي: مقتل شرطي بهجوم مسلح في كركوك

بغداد - (أ ش أ):

أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل شرطي في هجوم مسلح بمحافظة كركوك شمالي البلاد.

وقال المصدر -في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية مساء اليوم الإثنين- إن تنظيم "داعش" الإرهابي شن هجوما على نقطة تفتيش تابعة للفوج الأول بالشرطة الاتحادية في أطراف قرية الدب ب‍كركوك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة؛ ما أسفر عن استشهاد عريف بالشرطة.