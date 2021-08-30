التحالف العربي: الدفاعات السعودية تدمر صاروخًا باليستيًا حوثيًا أطلق نحو جازان

الرياض - (أ ش أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه جازان.

وأكد التحالف ، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية مساء اليوم الإثنين، أن كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت محاولات الميليشيات العبثية.

وكان التحالف أعلن مساء أمس الأحد أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط في المملكة، مؤكداً إحباط كافة محاولات الميليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

تأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.