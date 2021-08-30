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شكرى يبحث مع نظيرته السودانية الملفات ذات الأولوية

09:38 م الإثنين 30 أغسطس 2021
شكرى يبحث مع نظيرته السودانية الملفات ذات الأولوية

سامح شكري

‏القاهرة - (أ ش أ):

عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين مباحثات مع وزيرة خارجية السودان د. مريم الصادق المهدي على هامش اجتماع وزراء خارجية دول جوار ‎ليبيا بالجزائر.

وتركز اللقاء الذي يأتي في إطار التعاون الراسخ المستمر بين الجانبيّن على الملفات ذات الأولوية في ظل التنسيق الوثيق ووحدة رؤى البلديّن.

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سامح شكري السودان مريم الصادق المهدي الجزائر ليبيا

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