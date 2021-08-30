شكرى يبحث مع نظيرته السودانية الملفات ذات الأولوية
القاهرة - (أ ش أ):
عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين مباحثات مع وزيرة خارجية السودان د. مريم الصادق المهدي على هامش اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا بالجزائر.
وتركز اللقاء الذي يأتي في إطار التعاون الراسخ المستمر بين الجانبيّن على الملفات ذات الأولوية في ظل التنسيق الوثيق ووحدة رؤى البلديّن.
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