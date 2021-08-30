شكرى يبحث مع نظيرته السودانية الملفات ذات الأولوية

‏القاهرة - (أ ش أ):

عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين مباحثات مع وزيرة خارجية السودان د. مريم الصادق المهدي على هامش اجتماع وزراء خارجية دول جوار ‎ليبيا بالجزائر.

وتركز اللقاء الذي يأتي في إطار التعاون الراسخ المستمر بين الجانبيّن على الملفات ذات الأولوية في ظل التنسيق الوثيق ووحدة رؤى البلديّن.