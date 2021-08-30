الكويت تدين استمرار محاولات ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين بالسعودية

الكويت - (أ ش أ):

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانة واستنكار الكويت لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي في استهداف المدنيين بالمملكة العربية السعودية التي تؤكد على تحديها الصارخ وانتهاكها الواضح للقوانين والأعراف الدولية.

وأشاد المجلس ،في اجتماعه الأسبوعي اليوم الإثنين، حسبما أفادت وكالة الانباء الكويتية " كونا"، بنجاح الدفاعات الجوية لقوات التحالف في التصدي للطائرة المسيرة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط بالسعودية يوم /السبت/ الماضي.

وأكد المجلس وقوف الكويت مع المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.