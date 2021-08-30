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ولي عهد أبو ظبي يبحث مع رئيس أوزبكستان تعزيز التعاون المشترك

09:12 م الإثنين 30 أغسطس 2021
ولي عهد أبو ظبي يبحث مع رئيس أوزبكستان تعزيز التعاون المشترك

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي

أبو ظبي - (أ ش أ):

بحث ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزاييف، هاتفيًا اليوم الاثنين، علاقات الصداقة، ومختلف جوانب التعاون، وتعزيز الشراكات الواعدة بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما ويحقق مصالحهما المتبادلة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين تبادلا أيضًا وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وهنأ ولي عهد أبو ظبي رئيس أوزبكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيًا لأوزبكستان وشعبها مزيدًا من التقدم والازدهار والاستقرار.

هذا المحتوى من

محمد بن زايد آل نهيان أبو ظبي أوزبكستان القوات المسلحة الإماراتية

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