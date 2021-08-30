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قطر تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لتجنب أي أزمة إنسانية أو سياسية في أفغانستان

08:33 م الإثنين 30 أغسطس 2021
قطر تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لتجنب أي أزمة إنسانية أو سياسية في أفغانستان

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

الدوحة - (د ب أ)

أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم الاثنين على أهمية تضافر الجهود الدولية لتجنب أي أزمة إنسانية أو سياسية في أفغانستان.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عبر تويتر: "سعدت اليوم بالمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع ومناقشة آخر التطورات في أفغانستان. لابد من تضافر الجهود الدولية لتجنب أي أزمة إنسانية أو سياسية في الداخل الأفغاني، ماقد يسبب تداعيات كبيرة على استقرار أفغانستان والمنطقة"،بحسب جريدة الشرق القطرية.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع بشأن أفغانستان عبر تقنية الاتصال المرئي.

حضر الاجتماع وزراء خارجية الدول السبع ، الولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا وبريطانيا وكندا والمانيا ووزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو وجوزيب بوريل الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.

جرى خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات الوضع الإنساني والأمني والسياسي في أفغانستان، ومستجدات عملية إجلاء المدنيين، إلى جانب الجهود الدولية اللازمة لضمان انتقال سلمي يضمن حماية المدنيين ويحافظ على مكتسبات وحقوق الشعب الأفغاني.

وأعرب المشاركون في الاجتماع عن شكرهم لدولة قطر على جهودها المتواصلة لتحقيق الاستقرار في أفغانستان والمحافظة على حقوق الشعب الأفغاني.

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الدوحة قطر أفغانستان

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