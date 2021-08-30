البنتاجون: مهمة كابول تنتهي غدا الثلاثاء وتم إجلاء أكثر من 122 ألف شخص

واشنطن - (د ب أ)

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربي اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن يتم انسحاب آخر القوات الأمريكية من أفغانستان كما هو مقرر يوم غد الثلاثاء.

ولم يكشف كيربي أية تفاصيل حول الوقت الذي سيتم فيه الانتهاء من الجسور الجوية في مطار كابول، وسوف تمثل هذه المحصلة نهاية المهمة العسكرية الأمريكية في أفغانستان بعد عقدين من الزمان.

وقال كيربي إن القادة العسكريين الأمريكيين على الأرض يواصلون الاتصال بمسئولي طالبان للمساعدة في ضمان خروج سلس من المطار بعد أسبوعين من الفوضى عمل خلالها جنود من الولايات المتحدة ودول أخرى على إجلاء مواطنيهم وحلفائهم الأفغان.

وقد تم إجلاء أكثر من 122 ألف شخص من أفغانستان حتى اليوم الاثنين ، وفقا لما ذكره البنتاجون ، ومن بين هؤلاء 5400 مواطن أمريكي.

وقال الميجور جنرال هانك تايلور للصحفيين: "منذ مطلع الأسبوع وحتى اليوم، استمرت عمليات الإجلاء. وبالأمس، غادرت 26 طائرة عسكرية أمريكية، جميعها من طراز (سي 17 )، وعلى متنها ما يقرب من 1200 شخص تم إجلاؤهم".

وأضاف إن "العمليات في أفغانستان ستنتهي قريبا".

وقد اختتمت معظم الدول عملياتها في المطار.