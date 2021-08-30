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دراسة: طفرات مقلقة في سلالات كورونا الجديدة بجنوب أفريقيا

08:17 م الإثنين 30 أغسطس 2021
دراسة: طفرات مقلقة في سلالات كورونا الجديدة بجنوب أفريقيا

فيروس كورونا

جوهانسبرج - (د ب أ)

قال علماء في جنوب أفريقيا إنهم حددوا سلالة جديدة من متغير فيروس كورونا لديها عدد من الطفرات مثيرة للقلق وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ونقلت بلومبرج عن العلماء قولهم في ورقة بحثية إنه تم تحديد ما يسمى بمتغير (سي وان.تو )، لأول مرة في مايو الماضي في مقاطعتي إمبومالانجا وجوتينج بجنوب أفريقيا، حيث تقع جوهانسبرج والعاصمة بريتوريا .

وبحلول 13 أغسطس، تم اكتشافها في ست من مقاطعات جنوب أفريقيا التسعة وكذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية والبرتغال وموريشيوس ونيوزيلندا وسويسرا.

وقال العلماء إن الطفرات التي طرأت على الفيروس "ترتبط مع زيادة قابلية انتقال العدوى" وزيادة القدرة على التهرب من الأجسام المضادة.

وقد أدت التغيرات في الفيروس إلى حدوث موجات متتالية من سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا، التي اكتشفت لأول مرة في الهند، و التي رفعت الآن معدلات العدوى في جميع أنحاء العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية تلك الطفرات في أول الامر على أنها متغيرات تدعو للاهتمام. وبمجرد أن تم تحديدها على أنها أكثر حدة أوقابلة للإنتشار، أطلقت عليها متغيرات تدعو إلى القلق.

وتطور متغير (سي وان.تو) من متغير (سي وان) وهي سلالة من الفيروس الذي هيمن على انتشار العدوى في الموجة الأولى من الفيروس التي اجتاحت جنوب

إفريقيا في منتصف عام 2020. ويوجد بهذا المتغير ما بين 44 و59 طفرة من الفيروس الأصلي الذي تم اكتشافه في مدينة ووهان في الصين.

فيروس كورونا جوهانسبرج جنوب أفريقيا سويسرا

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