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الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي قاعدة العند العسكرية اليمنية

07:34 م الإثنين 30 أغسطس 2021
الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي قاعدة العند العسكرية اليمنية

ميليشيا الحوثي

أبوظبي - (أ ش أ):

دانت الإمارات بشدة استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج اليمنية والذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى و الجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية و التعاون الدولي الإماراتية ،في بيان اليوم الإثنين وأوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام "، أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم و المبادئ الأخلاقية و الإنسانية، موضحة أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي و استخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت المجتمع الدولي على توحيد الجهود و اتخاذ موقف حاسم لوقف الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية لافساح الطريق أمام الوصول إلى حل سياسي شامل يؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

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ميليشيا الحوثي الإمارات قاعدة العند أبوظبي اليمن

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