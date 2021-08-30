الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي قاعدة العند العسكرية اليمنية
أبوظبي - (أ ش أ):
دانت الإمارات بشدة استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج اليمنية والذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى و الجرحى.
وأكدت وزارة الخارجية و التعاون الدولي الإماراتية ،في بيان اليوم الإثنين وأوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام "، أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم و المبادئ الأخلاقية و الإنسانية، موضحة أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي و استخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.
وحثت المجتمع الدولي على توحيد الجهود و اتخاذ موقف حاسم لوقف الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية لافساح الطريق أمام الوصول إلى حل سياسي شامل يؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
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