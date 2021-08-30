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الصحة العالمية تتوقع وفاة 236 ألف شخص في أوروبا بكورونا خلال ثلاثة أشهر

06:59 م الإثنين 30 أغسطس 2021
الصحة العالمية تتوقع وفاة 236 ألف شخص في أوروبا بكورونا خلال ثلاثة أشهر

منظمة الصحة العالمية

كوبنهاجن - (د ب أ)

توقعت منظمة الصحة العالمية وفاة 236 ألف شخص في أوروبا بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الفترة بين نهاية أغسطس وديسمبر، حسبما قال المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانز كلوج في مؤتمر صحفي في كوبنهاجن اليوم الاثنين.

ومن خلال تعريف منظمة الصحة العالمية، تتكون المنطقة الأوروبية من 53 دولة في أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى. وقال كلوج إن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع بنسبة 11 % في الأسبوع الماضي فقط.

ويأتي هذا التوقع من معهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن في سياتل.

وأوضح أن السبب في زيادة الوفيات هو سلالة دلتا الأكثر عدوى من فيروس كورونا وتخفيف القيود العديدة التي كانت تفرض على العامة بسبب فيروس كورونا في العديد من الدول وزيادة السفر خلال الصيف.

وأضاف كلوج أنه كانت هناك زيادة كبيرة في الإصابات بكورونا، خاصة في دول البلقان والقوفاز وآسيا الوسطى.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كوبنهاجن هانز كلوج

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