مسؤول أمني ألماني يحذر من ارتفاع خطر الإرهاب بعد وصول طالبان للسلطة

برلين - (د ب أ)

حذر رئيس هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية هامبورج الألمانية، تورستن فوس، من ارتفاع خطر الإرهاب من قبل إسلاماويين بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان.

وفي تصريحات لصحيفة "تاجس تسايتونج" الألمانية الصادرة غدا الثلاثاء، قال فوس :" ثمة خطر الآن في فتح ملجأ للإرهاب مجددا في أفغانستان"، وحذر من أن تنظيم القاعدة على الأقل سيعيد تنظيم صفوفه.

وأضاف فوس أن العامل الحاسم في هذا الأمر هو ما إذا كانت طالبان ستعيد إنشاء "إمارة إسلامية على غرار الإمارة القديمة" وما إذا كانت ستستقطب مقاتلين أجانب إلى أفغانستان.

وأعرب فوس عن اعتقاده بأن "كل هذه الأمور يمكن أن تزيد من حدة وضع الخطورة في ألمانيا على المدى المتوسط أو المدى البعيد" لافتا إلى أن وضع التهديد حاليا مرتفع لأن تنظيم داعش "أعاد تنظيم نفسه في شكل خلايا على مستوى العالم ولأنه يحاول العودة للظهور عبر شن هجمات ولأن الخطر الذي تمثله الذئاب المنفردة لا يزال قائما".