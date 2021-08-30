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بريطانيا تسجل 26 ألفا و476 إصابة جديدة و48 وفاة بـ"كورونا"

06:42 م الإثنين 30 أغسطس 2021
بريطانيا تسجل 26 ألفا و476 إصابة جديدة و48 وفاة بـ"كورونا"

كورونا في بريطانيا

لندن - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، تسجيل 26 ألفا و476 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، و48 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأظهرت أحدث البيانات، التي نُشِرَت على موقع الحكومة على الإنترنت، أن العدد الإجمالي لإصابات "كوفيد-19" المؤكدة في المملكة المتحدة ارتفع إلى 6 ملايين و757 ألفا و650 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات التي حدثت في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة إلى 132 ألفا و485 حالة وفاة.

كما أشارت البيانات إلى أن 88,4 بالمائة من البالغين في بريطانيا حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا، فيما حصل ما نسبته 78,6 بالمائة على الجرعتين اللازمتين.

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