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وزيرة خارجية ليبيا: استمرار وجود المرتزقة يشكل خطرا على بلادنا ودول الجوار

03:59 م الإثنين 30 أغسطس 2021
وزيرة خارجية ليبيا: استمرار وجود المرتزقة يشكل خطرا على بلادنا ودول الجوار

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء محمد المنقوش

الجزائر/طرابلس - أ ش أ

أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء محمد المنقوش أن المسار الأمني في بلادها هو التحدي الأكبر حاليا، مشيرة إلى أن استمرار وجود المرتزقة يشكل خطرا على ليبيا ودول الجوار.

وقالت المنقوش - في كلمتها أمام مؤتمر دول جوار ليبيا المقام في الجزائر، اليوم الاثنين، وفقا لبوابة الوسط الليبية - إن "استقرار ليبيا من استقرار المنطقة، ونتطلع إلى بناء شراكة مع دول الجوار ونسعى لتوحيد المؤسسة العسكرية، ونعمل على تكريس السيادة الليبية.. والتدخلات الخارجية تناقض الأعراف الدولية، ونتطلع إلى نظام سياسي ديمقراطي من خلال انتخابات نزيهة".

ولفتت إلى أنه لاسبيل للبقاء وسط وجود تحديات إقليمية وعالمية، إلا بالتكامل والتعاون، داعية إلى تنظيم مؤتمر تشاوري لمناقشة الملف الليبي.. وأوضحت أن رؤية ليبيا لتحقيق الاستقرار قائمة على مسارين أمني وسياسي.

كما المنقوش دول الجوار إلى توحيد رؤيتها وتنسيق مواقفها لمراقبة الحدود ومعالجة ظاهرة الهجرة، واعتماد مناهج تعليم وتبادل الخبرات، ودعم مبادرة الحكومة الليبية لاستقرار ليبيا.

وبينت أن مبادرة استقرار ليبيا الهدف منها استدامة السلام والاستقرار في البلاد وتثبيت مخرجات برلين 1 و2، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيرة إلى تطلع بلادها إلى بناء شراكة استراتيجية مع دول الجوار، حيث تجاوزت ليبيا مرحلة توحيد كافة المؤسسات، فضلا عن العمل من أجل توحيد المؤسسة العسكرية.

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وزيرة الخارجية الليبية نجلاء محمد المنقوش ليبيا المرتزقة

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