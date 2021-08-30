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البيت الأبيض: إجلاء 1200 شخص من أفغانستان خلال 24 ساعة

03:28 م الإثنين 30 أغسطس 2021
البيت الأبيض: إجلاء 1200 شخص من أفغانستان خلال 24 ساعة

أفغانستان

واشنطن - أ ش أ

أجلت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 1200 شخص من العاصمة الأفغانية كابول خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الأشخاص الذين نقلوهم من أفغانستان إلى 116 ألفا و700 شخص منذ 14 أغسطس الجاري، و122 ألفا و300 شخص منذ أواخر يوليو الماضي.

وقال البيت الأبيض - في بيان حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين - إنه تم إجلاء جميع الـ 1200 شخص على متن طائرات عسكرية أمريكية، وأن جهود المهمة الأمريكية المبذولة لنقل الأشخاص من كابول توشك على الانتهاء مع اقتراب الموعد النهائي لوجود القوات هناك غدا، لكنها متواصلة على الرغم من المخاطر الجسيمة الموجودة في المنطقة.

وكان قد تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال وقت متأخر من ليلة أمس بشأن هجوم صاروخي على مطار /كابول/، وتم إبلاغه أن العمليات مستمرة دون انقطاع في مطار حامد كرزاي الدولي، كما أكد بايدن مجددًا على توجيهاته بأن يعيد القادة مضاعفة جهودهم لإعطاء الأولوية لفعل كل ما هو ضروري لحماية القوات الأمريكية بالمنطقة.

هذا المحتوى من

Asha
أفغانستان اجلاء المواطنين من أفغانستان طالبان تحكم أفغانستان طائرات عسكرية أمريكية

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