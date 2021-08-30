الصحة العالمية تخشى من وفاة مئات الآلاف بالوباء في أوروبا خلال الفترة القادمة

لندن- (بي بي سي):

أعربت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين عن خشيتها من أن يودي فيروس كورونا بحياة 236 ألف شخص في أوروبا في غضون الأشهر الثلاثة القادمة، كاشفة عن قلقها حيال ركود معدّلات التطعيم، والعدد المنخفض للملقحين في الدول الأفقر بالقارة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه "ارتفع عدد الوفيات بنسبة 11 في المئة في المنطقة خلال الأسبوع الماضي، كما تشير توقعات موثوقة إلى احتمال وفاة 236 ألف شخص في أوروبا مع حلول الأول ديسمبر" من العام الجاري، مضيفا أن "الركود في تلقي اللقاحات في منطقتنا يمثّل مصدر قلق جدي".