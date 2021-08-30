الرئيس اللبناني يشدد على أهمية دور الإعلام فى الحفاظ على استقرار البلاد

بيروت - أ ش أ

شدد الرئيس اللبناني ميشال عون على أهمية دور الإعلام في المحافظة على الاستقرار العام في البلاد.. داعيا الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة لأن تلعب دورا بناء في هذه الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان، وتفادي الانزلاق في الأخطاء التي تؤذي الوحدة الوطنية وتشجع على التفرقة والتباعد بين اللبنانيين.

جاء ذلك خلال لقاء عون، اليوم الاثنين، بوزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد والرئيس الجديد لمجلس إدارة تليفزيون لبنان الدكتور توفيق طرابلسي وعضوي المجلس فيفيان لبس والدكتور مصباح مجذوب، بمناسبة تسلمهم مهامهم الجديدة في إدارة تلفزيون لبنان.

وأكد عون أن الحرية الإعلامية مصانة، داعيا لأن تمارس بمسؤولية وموضوعية من دون أي تحريض او إساءة، واحترام الرأي الآخر.. مشددا على أن سقف الحرية هو الحقيقة، وضرورة التزام الموضوعية وعدم الانحياز لفريق ضد آخر وإبراز مواقف الدولة في كل القضايا المطروحة حتى يكون الإعلام الرسمي إعلاما موثوقا به ومرجعا في الداخل والخارج.