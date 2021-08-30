رئيس وزراء ماليزيا الجديد يتغيب عن مراسم أداء اليمين الدستوري بسبب بكورونا

بانكوك- (د ب ا):

اضطر رئيس وزراء ماليزيا الجديد إسماعيل صبري يعقوب اليوم الاثنين للتغيب عن مراسم أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستوري بسبب فيروس كورونا.

ويخضع إسماعيل صبري، الذي تولى منصبه منذ نحو أسبوع، وأعلن عن أسماء الوزراء الجدد الجمعة الماضي، للحجر الصحي لمدة أسبوعين عقب أن خالط شخصا ثبت لاحقا إصابته بفيروس كورونا.

ويعني خضوع إسماعيل صبري للحجر الصحي أنه سيتغيب أيضا عن حضور احتفالات يوم الاستقلال المقررة غدا الثلاثاء، وسيشارك فيها " عبر الواقع الافتراضي" وفقا لبيان لمكتب رئيس الوزراء.

وقد سجلت ماليزيا اليوم أقل من 20 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا لأول مرة منذ نحو أسبوع، عقب أن سجلت الثلاثاء الماضي 393 حالة وفاة ونحو 25 ألف حالة إصابة، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها.

وكانت الانتقادات لطريقة تعامل الحكومة مع الجائحة اضطرت رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين لتقديم استقالته، مما أفسح المجال أمام إسماعيل صبري، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع وعمل لفترة قصيرة نائبا لرئيس الوزراء، لتولى منصب رئيس الوزراء.