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لماذا قام ماكرون بإلغاء زيارته إلى سنجار العراقية؟

12:29 م الإثنين 30 أغسطس 2021
لماذا قام ماكرون بإلغاء زيارته إلى سنجار العراقية؟

إيمانويل ماكرون

وكالات:

كشف مصدر عراقي سبب عدم زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقضاء سنجار في محافظة نينوى شمالي العراق.

وقال المصدر لروسيا اليوم:" كان من المقرر أن يقوم ماكرون صباح اليوم بزيارة إلى قضاء سنجار، معقل الإيزيديين في العراق، لكنها ألغيت".

وأضاف أن "سبب الإلغاء يعود لنصيحة قدمها مسؤولون في العراق للرئيس الفرنسي قبل ساعات من موعد الزيارة".

وأشار إلى أن "فريق ماكرون قرر إلغاء الزيارة فيما بعد بسبب ضيق الوقت، لكن السبب الأساسي كان بناء على نصيحة مسؤولين عراقيين".

إيمانويل ماكرون العراق قضاء سنجار

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