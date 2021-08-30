الفلبين تسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة

مانيلا- (د ب ا):

أعلنت الفلبين اليوم الاثنين تسجيل أكثر من 22 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات بالفيروس يتم تسجيلها منذ بدء الجائحة.

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 222 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 33 ألفا و330 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 22 ألفا و 366 حالة إصابة جديدة بالفيروس، لتتجاوز حصيلة الاصابات 97ر1 مليون حالة.

وحذر مسؤولو قطاع الصحة من أن حالات الاصابات قد تصل لمستويات قياسية جديدة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد سلالة دلتا الأكثر قدرة على الانتشار.

وتسبب ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس لزيادة نسب الاشغال في المستشفيات، ودفع البعض لإغلاق غرف الطوارئ والتوقف عن قبول المصابين بالفيروس.

وكانت الحكومة قد مددت العمل بالقيود من ثاني أعلى مستوى في منطقة العاصمة مترو مانيلا لاسبوع أخر حتى السابع من سبتمبر المقبل.

كما تحث الحكومة المواطنين على الحصول على اللقاح لتجنب الاصابة بالأعراض الشديدة للفيروس، التي تتطلب الدخول للمستشفى.

وقد حصل 5ر13 مليون فلبيني أو نحو 12% من تعداد السكان على جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا حتى 26 أغسطس الجاري.