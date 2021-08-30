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الجيش الباكستاني يتصدى لهجوم إرهابي عبر الحدود مع أفغانستان

12:16 م الإثنين 30 أغسطس 2021
الجيش الباكستاني يتصدى لهجوم إرهابي عبر الحدود مع أفغانستان

الجيش الباكستاني-أرشيفية

إسلام آباد - أ ش أ

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الإثنين، أن قواته تصدت لهجوماً إرهابياً من قبل الإرهابيين من أراضي أفغانستان على موقع عسكري باكستاني.

وأوضح الجيش في بيان له أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن الإرهابيين من داخل أفغانستان أطلقوا النار على الموقع العسكري الباكستاني في مقاطعة باجور الباكستانية المحاذية لأفغانستان ما أسفر عن استشهاد جنديين باكستانيين، وأن القوات الباكستانية ردت بالقوة على الهجوم ما أدى إلى مقتل ثلاثة إرهابيين وإصابة أربعة آخرين بجروح.

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الجيش الباكستاني هجوم إرهابي أفغانستان الإرهابيين

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