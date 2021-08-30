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وزير الخارجية الألماني يرفض التحدث بنفسه مع طالبان

12:13 م الإثنين 30 أغسطس 2021
وزير الخارجية الألماني يرفض التحدث بنفسه مع طالبان

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

طقشند- (د ب أ):

ذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه لا يريد التحدث بنفسه مع حركة طالبان حول رحيل الأفغان الذين يبحثون عن الحماية.

وقال ماس اليوم الاثنين خلال زيارته لأوزبكستان المجاورة لأفغانستان إن ممثل الحوار للحكومة الألمانية مع طالبان هو الدبلوماسي ماركوس بوتسل، الذي يتفاوض حاليا مع ممثلين عن الحكام الأفغان الجدد في قطر، وقال: "هذه هي القناة التي نستخدمها"، مضيفا أن الوضع سيستمر على هذا النحو.

ويقوم ماس حاليا بجولة تستغرق أربعة أيام عبر خمس دول تلعب دورا في رحيل الأشخاص المعرضين للخطر من أفغانستان. وتشمل هذه الدول قطر، التي تتمتع بعلاقة جيدة بشكل خاص مع طالبان، حيث تستضيف قطر المكتب السياسي للحركة، وهو أشبه بوزارة للخارجية.

وسيتوجه ماس إلى قطر غدا الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين، كما سيلتقي بوتسل هناك، والذي كان من المفترض إرساله سفيرا إلى كابول في أغسطس الجاري. وعقب استيلاء طالبان على السلطة، تم إغلاق السفارة الألمانية هناك وغادر جميع الدبلوماسيين الألمان أفغانستان.

هايكو ماس وزير الخارجية الألماني حركة طالبان أوزبكستان أفغانستان

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