النرويج تعلن إجلاء جميع أفرادها العسكريين من أفغانستان

أوسلو- (د ب أ):

قالت وزارة الدفاع النرويجية في بيان عبر موقعها على الإنترنت إن المستشفى الميداني النرويجي أنهى جهوده في مطار كابول اليوم الاثنين، وغادر جميع أفراد الجيش النرويجي أفغانستان الآن.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن النرويج كانت قد أقامت المستشفى الميداني بالمطار، وكان لديها أيضا أفراد لدعم وزارة الخارجية في الإجلاء، بما في ذلك القوات الخاصة.

وقدمت النرويج أيضا طائرات من طراز سي-130 لنقل الأفراد والمعدات من وإلى كابول، وكذلك بعض أفراد الطواقم اللازمة للجسر الجوي متعدد الجنسيات بطائرة سي-17 .