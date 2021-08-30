Masrawy logo white

النرويج تعلن إجلاء جميع أفرادها العسكريين من أفغانستان

10:45 ص الإثنين 30 أغسطس 2021
النرويج تعلن إجلاء جميع أفرادها العسكريين من أفغانستان

وزارة الدفاع النرويجية

أوسلو- (د ب أ):

قالت وزارة الدفاع النرويجية في بيان عبر موقعها على الإنترنت إن المستشفى الميداني النرويجي أنهى جهوده في مطار كابول اليوم الاثنين، وغادر جميع أفراد الجيش النرويجي أفغانستان الآن.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن النرويج كانت قد أقامت المستشفى الميداني بالمطار، وكان لديها أيضا أفراد لدعم وزارة الخارجية في الإجلاء، بما في ذلك القوات الخاصة.

وقدمت النرويج أيضا طائرات من طراز سي-130 لنقل الأفراد والمعدات من وإلى كابول، وكذلك بعض أفراد الطواقم اللازمة للجسر الجوي متعدد الجنسيات بطائرة سي-17 .

وزارة الدفاع النرويجية النرويج أفغانستان كابول حركة طالبان

الخبر التالى:

كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 216.4 مليون ... وإجمالي الوفيات يتجاوز 4.5 مليون

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
225

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

287899

إجمالي الإصابات

16721

إجمالي الوفيات

238249

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا