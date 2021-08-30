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الأردن يستعد للمرحلة الثالثة من فتح القطاعات

10:41 ص الإثنين 30 أغسطس 2021
الأردن يستعد للمرحلة الثالثة من فتح القطاعات

الأردن

عمان- (د ب أ):

تدخل بعد غد الأربعاء في الأردن المرحلة الثالثة من خطة الحكومة لفتح القطاعات، حيث تشمل عودة غالبية مظاهر الحياة الطبيعية وإلغاء الحظر بمختلف أشكاله.

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية اليوم الاثنين عن الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي القول إن الوضع الوبائي الحالي في المملكة يسمح باستمرار الخطة الحكومية بفتح القطاعات في بداية شهر سبتمبر.

وتستهدف المرحلة الثالثة العودة لغالبية مظاهر الحياة الطبيعية؛ إذ سيتمّ إلغاء الحظر بمختلف أشكاله، وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات، والسماح لغالبية القطاعات والأنشطة بالعمل في جميع الأوقات وبكامل طاقتها الاستيعابية.

وكانت الحكومة أعلنت في مايو الماضي عن وضع خطة تدريجية تمتد زمنياً حتى مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وبدأت المرحلة الأولى من الخطة في الأول من يونيو، تخللها إعادة الفتح التدريجي لبعض القطاعات والأنشطة، وإجراءات لتنظيم دخول القادمين من خارج الأردن.

كما بدأت المرحلة الثانية في الأول من يوليو، وشملت تقليص ساعات الحظر الليلي، وإجراءات لتحفيز السياحة، خصوصاً في منطقة المثلث الذهبي جنوب الأردن التي تشمل العقبة والبترا ومخيمات وادي رم والديسي.

الأردن فتح القطاعات إلغاء الحظر عادل البلبيسي فيروس كورونا

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