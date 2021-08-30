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وزير الخارجية الألماني يدعو إلى إجراء محادثات مع الصين وروسيا حول أفغانستان

10:38 ص الإثنين 30 أغسطس 2021
وزير الخارجية الألماني يدعو إلى إجراء محادثات مع الصين وروسيا حول أفغانستان

هايكو ماس

طشقند- (د ب أ):

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى إجراء محادثات مع الصين وروسيا حول الأزمة في أفغانستان.

وقال ماس اليوم الاثنين خلال زيارة للعاصمة الأوزبكية طشقند إن هناك جهودا "لجلب جميع اللاعبين الدوليين المهمين إلى طاولة واحدة، وسيكون من المهم وجود روسيا والصين معهم".

وأشار ماس في هذا السياق إلى المحادثات الجارية حول استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن أفغانستان، موضحا أن هناك سوف يتضح ما إذا كان هناك استعداد للتعاون لدى موسكو وبكين.

وإلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، تعد الصين وروسيا من بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، وهو أهم هيئة في الأمم المتحدة.

وعلى عكس الدول الغربية، لم تغلق روسيا أو الصين سفارتيهما في كابول حتى بعد استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان. وبحسب ماس، من المقرر أيضا عقد مؤتمر بشأن الدول المجاورة لأفغانستان، والتي من بينها أوزبكستان وطاجيكستان وباكستان وتركمانستان وإيران والصين.

هايكو ماس وزير الخارجية الألماني الصين روسيا أفغانستان

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