أمريكا: سقوط قتيل وانقطاع الكهرباء عن مليون أسرة بسبب إعصار إيدا

واشنطن- (د ب أ):

لقي شخص واحد على الأقل حتفه وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون عميل في الولايات المتحدة، في الوقت الذي ضرب فيه إعصار "إيدا" جنوب البلاد يوم الأحد.

وكانت ولاية لويزيانا، حيث وصل إعصار "إيدا" إلى اليابسة كعاصفة من الدرجة الرابعة في منتصف النهار، الأكثر تضررا، بحسبما ذكره موقع "باور أوتيدج يو إس" على الإنترنت.

وانقطع التيار الكهربائي عن حوالي 996 ألف أسرة في الولاية، بينما تضرر نحو 36 ألف عميل في ولاية ميسيسيبي المجاورة.

وفي الوقت نفسه، قالت حملة التأهب للطوارئ في المدينة (نولا ريدي)، نقلا عن شركة كهرباء "إنترجي" المحلية، إن التيار الكهربائي انقطع في نيو أورلينز بأكملها.

وكتبت حملة "نولا ريدي" على موقع تويتر، إن "المولدات فقط هي التي توفر الطاقة في المدينة حاليا". ويعيش ما يقرب من 400 ألف شخص في نيو أورلينز.

وقالت شركة كهرباء "إنترجي" إن الإعصار ألحق أضرار بجميع الخطوط الثمانية التي تقوم بتزويد المدينة بالكهرباء، مضيفة أن أعمال الإصلاح جارية ولكن من غير المتوقع أن يتم استعادة الطاقة سريعا.

من ناحية أخرى، تم الإبلاغ عن تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بالعاصفة في منطقة برايريفيل، الواقعة جنوب مدينة باتون روج، عاصمة ولاية لويزيانا. وأعلن مكتب مدير الشرطة المحلية عن حالة الوفاة على موقع فيسبوك، موضحا أن الضحية لقت حتفها مساء الأحد إثر سقوط شجرة.