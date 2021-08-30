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انهيار 20 منزلا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف

06:20 ص الإثنين 30 أغسطس 2021
انهيار 20 منزلا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف

أرشيفية

نواكشوط-(أ ش أ):

قالت السلطات الموريتانية إن العواصف المصحوبة بالأمطار تسببت في انهيار أكثر من 20 منزلا في قرية "انتيزيت"، التابعة لمدينة اركيز، جنوب البلاد.

وأكدت اللجنة الوزارية للطوارئ - في بيان لها - أن العواصف لم تخلف أية خسائر بشرية اليوم، ولكنها أسقطت المنازل والعديد من الأعرشة.

وأشار البيان إلى أن العواصف الماطرة خلفت خسائر مادية في بعض المناطق شرقي البلاد.

وخلفت العواصف عدة ضحايا خلال الأيام الماضية شرقي البلاد التي تعيش موسم الأمطار في هذه الفترة ويتواصل حتى نهاية سبتمبر المقبل.

هذا المحتوى من

Asha
موريتانيا سقوط أمطار انهيار منازل

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