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"وُجدت مُحترقة".. العثور على السيارة المُستخدمة في اختطاف طفل المحلة

06:18 ص الإثنين 30 أغسطس 2021
"وُجدت مُحترقة".. العثور على السيارة المُستخدمة في اختطاف طفل المحلة

أرشيفية

الغرببة-مروة شاهين:

أكد مصدر أمني أنه تم العثور على سيارة مُطابقة للسيارة التي استخدمها مجهولون في اختطاف الطفل زياد البحيري، أثناء تواجده برفقة والدته داخل محل بالطريق الدائري في المحلة الكبري مُتفحمة تمامًا.

وأشار المصدر، إلى أن السيارة التي عُثر عليها محروقة بنفس مواصفات السيارة المبلغ عنها بطريق "قطور-سجين"، وأن أرقام لوحاتها مُبلغ بسرقتها من سيارة أخرى، وجار البحث وكشف ملابسات الواقعة.

وقال أحمد البحيري، والد الطفل زياد الذي تعرض للاختطاف صباح أمس من أمام أحد المحال على طريق المحلة الدائري، وكان رفقة والدته، إنه لا توجد خلافات بينه وبين أحد ما يستدعي اختطاف نجله، مؤكدًا أنه لا يعرف إلى الآن سبب اختطاف ابنه أو هوية الخاطفين.

تفاصيل الواقعة كشفها الأب كذلك، إذ أن "زياد" ووالدته خرجا من المنزل وتوجها إلى المحل صباح أمس الأحد، حيث كان "زياد" يقف جوار والدته داخل المحل، قبل أن يفاجئهما أحد الملثمين، وكان يرتدي جلبابًا، جاذبًا الطفل "زياد" من يد والدته حاملاً إياه داخل السيارة التي فرت، بينما سُحلت والدة "زياد" أثناء محاولتها تحريره.

تقدمت الأسرة ببلاغ للأجهزة الأمنية، التي تكثف جهودها لضبط مرتكبي الواقعة، التي انتشر مقطع فيديو لكاميرات مراقبة وثقتها.

سيارة محترقة اختطاف طفل المحلة زياد البحيري الطريق الدائري المحلة الكبري

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