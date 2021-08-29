إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال خلال فعالية سلمية شمال قطاع غزة

غزة - (أ ش أ):

أصيب، مساء اليوم الأحد، فلسطيني بالرصاص الحي، و17 آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال تفريق قوات الاحتلال الإسرائيلي لفعالية سلمية شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن القوات الإسرائيلي المتمركزة خلف السواتر الترابية شرق القطاع، أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين المشاركين في الفعالية السلمية، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي نقل على أثره إلى مستشفى في بيت لاهيا، فيما أصيب 17 آخرون بالاختناق.