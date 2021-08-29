Masrawy logo white

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال خلال فعالية سلمية شمال قطاع غزة

11:37 م الأحد 29 أغسطس 2021
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال خلال فعالية سلمية شمال قطاع غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية

غزة - (أ ش أ):

أصيب، مساء اليوم الأحد، فلسطيني بالرصاص الحي، و17 آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال تفريق قوات الاحتلال الإسرائيلي لفعالية سلمية شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن القوات الإسرائيلي المتمركزة خلف السواتر الترابية شرق القطاع، أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين المشاركين في الفعالية السلمية، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي نقل على أثره إلى مستشفى في بيت لاهيا، فيما أصيب 17 آخرون بالاختناق.

هذا المحتوى من

Asha
قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الغاز المسيل للدموع

الخبر التالى:

الرئيس الفلسطيني يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
251

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

517

متعافون اليوم

287644

إجمالي الإصابات

16714

إجمالي الوفيات

237056

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى السبت المقبل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا