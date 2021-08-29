طالبان تكشف مكان وجود زعيمها هبة الله أخوند زاده

وكالات

كشفت حركة طالبان، عن مكان زعيمها الحالي هبة الله آخوند زاده، مشيرة إلى أنه في قندهار الأفغانية حاليًا، حسبما ذكرت "العربية".

وقال المتحدث باسم طالبان بلال كريمي، إن زعيم الحركة سيظهر قريبًا للعلن، في حدث نادر لهبة الله زاده.

ولم يظهر زاده منذ استعادت طالبان السيطرة على أفغانستان، منتصف أغسطس، تزامنًا مع قرب انتهاء الانسحاب الأمريكي من البلاد.