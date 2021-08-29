Masrawy logo white

طالبان تكشف مكان وجود زعيمها هبة الله أخوند زاده

11:29 م الأحد 29 أغسطس 2021
طالبان تكشف مكان وجود زعيمها هبة الله أخوند زاده

هبة الله أخوند زاده

وكالات

كشفت حركة طالبان، عن مكان زعيمها الحالي هبة الله آخوند زاده، مشيرة إلى أنه في قندهار الأفغانية حاليًا، حسبما ذكرت "العربية".

وقال المتحدث باسم طالبان بلال كريمي، إن زعيم الحركة سيظهر قريبًا للعلن، في حدث نادر لهبة الله زاده.

ولم يظهر زاده منذ استعادت طالبان السيطرة على أفغانستان، منتصف أغسطس، تزامنًا مع قرب انتهاء الانسحاب الأمريكي من البلاد.

هبة الله أخوند زاده حركة طالبان بلال كريمي أفغانستان

الخبر التالى:

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال خلال فعالية سلمية شمال قطاع غزة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
251

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

517

متعافون اليوم

287644

إجمالي الإصابات

16714

إجمالي الوفيات

237056

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى السبت المقبل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا