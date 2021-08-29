"سي إن إن": الغارة الأمريكية في كابول قتلت 9 من عائلة واحدة بينهم 6 أطفال

وكالات

قُتل تسعة أفراد من عائلة واحدة في غارة أمريكية بطائرة مسيرة استهدفت سيارة مفخخة في حي سكني في كابول، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

ونقلت الشبكة الأمريكية، عن شاهد عيان قوله، إن الغارة الأمريكية التي أحبطت هجومًا إرهابيًا محتمل، قتلت 9 من عائلة واحدة بينهم 6 أطفال.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي، أنه نفذ غارة جوية في العاصمة الأفغانية كابول لتفادي تهديد "وشيك" لمطار العاصمة من إرهابيي تنظيم "داعش".

وأضاف أنه بسبب وقوع "انفجارات ثانوية كبيرة" بعد الضربة الجوية، فمن المفترض أن تكون هناك كمية كبيرة من المتفجرات في السيارة المستهدفة .