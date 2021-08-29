رئيس الحكومة اللبنانية يوجه بضبط الأوضاع في بلدتي مغدوشة وعنقون بصيدا

بيروت - (أ ش أ):

وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، بضرورة ضبط الأوضاع وإنهاء التوتر في بلدتي مغدوشة وعنقون بنطاق منطقة صيدا بمحافظة جنوب لبنان.

وأكد دياب - في بيان، اليوم الأحد- أنه تابع الوضع في بلدتي مغدوشة وعنقون وأجرى اتصالات بوزيرة الدفاع زينة عكر والقيادات العسكرية والأمنية لضبط الوضع وإنهاء التوتر.

وكان التوتر بين أهالي البلدتين قد تصاعدت حدته، اليوم، وذلك إثر أعمال عنف بين مجموعة من شباب البلدتين، بسبب قيام عدد من أهالي عنقون بمحاولة فتح إحدى محطات الوقود في مغدوشة بالقوة، مساء أمس الأول، وذلك بعد أن أغلقت أبوابها بسبب الفوضى العارمة التي تحدثها طوابير السيارات والدراجات النارية والراغبين في الحصول على الوقود بالبلدة، مما أسفر عن إصابة عدد من المشاركين في أعمال العنف من البلدتين.

وبعد محاولات التهدئة، أمس، ومنع التصعيد بين البلدتين وحصر الأمر باعتباره خلافا فرديا، قام عدد من الشباب بقطع الطريق الواصل بين البلدين وتم الاعتداء على الأهالي وتحطيم عدد من السيارات وإشعال النيران في الأشجار وعدد من الحدائق.

يأتي ذلك في وقت انتشرت فيه القوى الأمنية في البلدتين في محاولة للسيطرة على الوضع، ومنع تطور أعمال العنف التي بلغت ذروتها اليوم وأدت لسقوط عدد من المصابين وخسائر مادية إثر قطع الطرق وتكسير سيارات والاعتداء على ممتلكات الأفراد.