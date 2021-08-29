Masrawy logo white

رئيس الحكومة اللبنانية يوجه بضبط الأوضاع في بلدتي مغدوشة وعنقون بصيدا

10:18 م الأحد 29 أغسطس 2021
رئيس الحكومة اللبنانية يوجه بضبط الأوضاع في بلدتي مغدوشة وعنقون بصيدا

حسان دياب

بيروت - (أ ش أ):

وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، بضرورة ضبط الأوضاع وإنهاء التوتر في بلدتي مغدوشة وعنقون بنطاق منطقة صيدا بمحافظة جنوب لبنان.

وأكد دياب - في بيان، اليوم الأحد- أنه تابع الوضع في بلدتي مغدوشة وعنقون وأجرى اتصالات بوزيرة الدفاع زينة عكر والقيادات العسكرية والأمنية لضبط الوضع وإنهاء التوتر.

وكان التوتر بين أهالي البلدتين قد تصاعدت حدته، اليوم، وذلك إثر أعمال عنف بين مجموعة من شباب البلدتين، بسبب قيام عدد من أهالي عنقون بمحاولة فتح إحدى محطات الوقود في مغدوشة بالقوة، مساء أمس الأول، وذلك بعد أن أغلقت أبوابها بسبب الفوضى العارمة التي تحدثها طوابير السيارات والدراجات النارية والراغبين في الحصول على الوقود بالبلدة، مما أسفر عن إصابة عدد من المشاركين في أعمال العنف من البلدتين.

وبعد محاولات التهدئة، أمس، ومنع التصعيد بين البلدتين وحصر الأمر باعتباره خلافا فرديا، قام عدد من الشباب بقطع الطريق الواصل بين البلدين وتم الاعتداء على الأهالي وتحطيم عدد من السيارات وإشعال النيران في الأشجار وعدد من الحدائق.

يأتي ذلك في وقت انتشرت فيه القوى الأمنية في البلدتين في محاولة للسيطرة على الوضع، ومنع تطور أعمال العنف التي بلغت ذروتها اليوم وأدت لسقوط عدد من المصابين وخسائر مادية إثر قطع الطرق وتكسير سيارات والاعتداء على ممتلكات الأفراد.

هذا المحتوى من

حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية بلدة مغدوشة منطقة صيدا لبنان

الخبر التالى:

"تفاهم ما بعد الانسحاب".. طالبان ستسمح للأجانب والأفغان الحاملين لتأشيرات بمغادرة أفغانستان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
251

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

517

متعافون اليوم

287644

إجمالي الإصابات

16714

إجمالي الوفيات

237056

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا