الجيش اليمني: هجوم الحوثي على قاعدة "العند" عمل إرهابي وسيتم الرد عليه

صنعاء - (د ب أ)

أكد العميد الركن عبده مجلي، الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، بأن الهجوم الصاروخي لمليشيا الحوثي على قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، "عمل إرهابي وسيتم الرد عليه في جبهات القتال".

وقال مجلي، وفقا لموقع الجيش "سبتمبر نت"، "إن مليشيا الحوثي تمارس عدوانها المستمر على اليمنيين في كل المحافظات مستخدمة الصواريخ والطائرات المتفجرة".

وأضاف "العملية الإجرامية بحق منتسبي اللواء الثالث عمالقة، تأكيد على مضي المليشيا في مسلسل إجرامها، وأن كبح جماحها لن يكون إلا بهزيمتها ورد عدوانها في ميادين القتال".

وأشار مجلي إلى "أن التحقيقات الأولية للجريمة بينت أن شظايا الصاروخ تتطابق مع شظايا الصاروخ الذي استهدفت به المليشيات الحوثية مطار عدن الدولي نهاية العام الماضي".

ودعا المتحدث العسكري باسم الجيش، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة هذه الجريمة، واتخاذ خطوات عاجلة في محاكمتها دولياً وتصنيفها كجماعة "إرهابية".

في السياق نفسه، قال محمد النقيب، المتحدث العسكري باسم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إمارتياً، إن هجوم ميليشيا الحوثي على قاعدة العند "يمثل طعنة جديدة لكل جهود ومبادرات السلام الدولية والإقليمية".

وأضاف النقيب في بيان صحفي، أن الهجوم على المعسكر التدريبي، أسفر عن مقتل 30 جندياً وإصابة 60 آخرين.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي "تؤكد من خلال اصرارها وعنادها، رفض كل مبادرات السلام والمضي قدماً للمشروع الفارسي".

وأفاد بأن "هذا الهجوم يعكس عجز هذه المليشيات عن إحداث أي اختراق في الأراضي الجنوبية وتلقيها على يد قواتنا هزائم متوالية منذ عام 2015 على امتداد جبهاتنا وخطوط التماس فلجأت إلى تكرار مثل هذه الهجمات الصاروخية الجبانة".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد شهود عيان، بأن ثلاثة صواريخ بالستية سقطت بالقرب من طابور لعشرات من الجنود التابعين لقوات العمالقة في القاعدة العسكرية.

وحتى اللحظة لم تصدر جماعة الحوثي اي تعليق حول هذا الهجوم.