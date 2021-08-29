أردوغان: طالبان عرضت على تركيا تأمين وتشغيل مطار كابول

أنقرة - (بي بي سي)

قلل الرئيسُ التركيُ رجب طيب أردوغان من شأن إمكانيةِ استمرار بلاده في حماية مطار العاصمة الأفغانية كابول، وذلك بعد ورود مقترحات في هذا الصدد.

وكشف أردوغان في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام رسمية حول ما سميت بـ"الصفقة" أن طالبان قد عرضت على تركيا حفظَ الأمن في المطار وتشغيله.

وقال الرئيس التركي إنه سيكون من الصعب إيجاد تفسير إذا ما وقع حمام دم آخر بعد التفجير الانتحاري الذي قتل ما يصل إلى 170 شخصًا الخميس الماضي.

وكان إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركي، ومن قبل الهجوم المذكور، شكك في قدرة طالبان على الحفاظ على أمن المطار.