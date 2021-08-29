بايدن يستقبل جثامين الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في أفغانستان

وكالات

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في قاعدة عسكرية الأحد رفات الجنود الأمريكيين ال13 الذين سقطوا في اعتداء كابول، تزامناً مع تعرّضه لانتقادات شديدة من معارضيه على خلفية إدارته للأزمة الأفغانية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

ووصلت الجثامين، مساء الأحد، إلى قاعدة دوفر الجوية في ولاية ديلاوير الأمريكية.

ووصل بايدن مرتديًا بدلة سوداء وواضعا كمامة من اللون نفسه برفقة زوجته جيل التي بدت عليها حال الحداد، إلى قاعدة دوفر في ديلاوير.