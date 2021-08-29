إغلاق محطة للطاقة النووية في لويزيانا الأمريكية بسبب الإعصار "ايدا"

واشنطن - (د ب أ)

أغلقت شركة "انترجي" محطة "ووترفورد 3" للطاقة النووية في لويزيانا بسبب هبوب الإعصار ايدا، لتظل المحطة في وضع الإغلاق الآمن "بينما تهب العاصفة ويتم تقييم مشكلات الشبكة المحلية"، حسبما قال المتحدث باسم الشركة مايكل بولينج في رسالة بالبريد الإلكتروني.

ونقلت اليوم الأحد وكالة بلومبرج للأنباء عن بولينج قوله إن العاملين في المحطة معزولين بها لسلامتهم وسلامة المحطة.

ووفقا لآخر تقرير لمفوضية التنظيم النووي الأمريكية فإن المحطة، التي تبعد 25 ميلا (40 كيلومترا) غرب نيو أورلينز في كيلونا، كانت تعمل بنسبة 100 % يوم الجمعة.