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إعصار "أيدا" يصل اليابسة في لويزيانا الأمريكية

08:10 م الأحد 29 أغسطس 2021
إعصار "أيدا" يصل اليابسة في لويزيانا الأمريكية

إعصار أيدا

نيو أورلينز - (د ب أ)

قال المركز الوطني للأعاصير في مدينة ميامي الأمريكية إن إعصار أيدا وصل إلى اليابسة في ولاية لويزيانا الأمريكية، حيث ضرب مدنية نيو أورلينز بجنوب غرب الولاية بالقرب من بورت فورتشون في شكل عاصفة قوية من الدرجة الرابعة.

ووفقا للمركز، رافق الإعصار رياح بلغت سرعتها القصوى نحو 240 كيلومترا في الساعة لدى وصوله الساحل قادما من خليج المكسيك.

وعادة ما يتسبب إعصار بهذه القوة في دمار كارثي على الأرض، وفقا للمركز الوطني للأعاصير، الذي حذر من موجات مد عاتية، وهطول أمطار غزيرة وفيضانات.

إعصار أيدا مدينة ميامي أمريكا ولاية لويزيانا

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