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بايدن يصل إلى قاعدة دوفر لاستقبال جثامين ضحايا تفجير كابول

06:50 م الأحد 29 أغسطس 2021
بايدن يصل إلى قاعدة دوفر لاستقبال جثامين ضحايا تفجير كابول

جو بايدن

وكالات

وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأحد، إلى قاعدة دوفر لاستقبال جثامين ضحايا تفجير كابول الذي وقع الخميس الماضي، حسبما ذكرت "سي إن إن".

وكان البيت الأبيض، أعلن في وقت سابق ، أن بايدن توجه إلى قاعدة دوفر العسكرية في ولاية ديلاوير، لاستقبال جثامين العسكريين الأمريكيين الـ13 الذين قتلوا في هجوم انتحاري الخميس في كابول.

وحذر بايدن أمس السبت، من هجوم وشيك على مطار كابول.

واليوم، أفادت تقارير إعلامية بأن الولايات المتحدة نفذت غارة جوية على كابول اليوم الأحد، حيث سُمع دوي انفجار عنيف على مقربة من مطار كابول، فيما قالت حركة طالبان إن غارة جوية أمريكية استهدفت مفجرًا انتحاريًا كان في سيارة ،ويعتزم مهاجمة المطار مرة أخرى وسط تواصل عمليات الإجلاء.

جو بايدن أمريكا البيت الأبيض تفجير كابول أفغانستان كابول قاعدة دوفر

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