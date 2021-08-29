تقارير: غارة جوية أمريكية على كابول تستهدف انتحاري خطط لتفجير نفسه

واشنطن - (أ ش أ):

أفادت تقارير إعلامية بأن الولايات المتحدة نفذت غارة جوية على كابول اليوم الأحد، حيث سُمع دوي انفجار عنيف على مقربة من مطار كابول، فيما قالت حركة طالبان إن غارة جوية أمريكية استهدفت مفجرًا انتحاريًا كان في سيارة ،ويعتزم مهاجمة المطار مرة أخرى وسط تواصل عمليات الإجلاء.

وبحسب صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، لم تتوفر سوى القليل من المعلومات الأولية عن الواقعة، مضيفة أن تقارير أفادت بسقوط صاروخ على حي في شمال غرب المطار مباشرة، ما أسفر عن مصرع طفل،وأن الغارتين بدتا منفصلتين في بداية الأمر، على الرغم من ندرة المعلومات المتاحة بشأنهما.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في رسالة للصحافيين، إن الغارة استهدفت الانتحاري بينما كان يقود سيارة مفخخة، دون أن يدلي سوى بالقليل من التفاصيل الأخرى، بحسب الصحيفة.

وكان تفجير انتحاري قد وقع بالقرب من مطار كابول يوم الخميس الماضي وأسفر عن مقتل 13 جنديًا أمريكيًا وعشرات الأفغان وإصابة المئات، وأعلن تنظيم داعش خراسان مسؤوليته عنه.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس من هجوم آخر "محتمل جدًا" على المطار، قائلًا إنه قد يقع خلال الـ 24 إلى الـ 36 ساعة المقبلة.

وفي سياق متصل، وصف مسئول بالجيش الأمريكي الضربة العسكرية التي نفذتها القوات الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول بأنها كانت "ناجحة".

وقال القائد بالبحرية الأمريكية بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي، إن الضربة نفذت بواسطة طائرة بدون طيار، وأنها تأتي في إطار "الدفاع عن النفس".

وأضاف أوربان "نحن على ثقة من أننا حققنا الهدف بنجاح، وقد دلت الانفجارات التي أعقبت الضربة أن السيارة كانت محملة بكمية كبيرة من المواد المتفجرة".