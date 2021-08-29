الجيش الأمريكى ينفذ ضربة جوية بسبب تهديد "وشيك" لمطار كابول

واشنطن - (د ب أ)

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأحد ، أنه نفذ غارة جوية في العاصمة الأفغانية كابول لتفادي تهديد "وشيك" لمطار العاصمة من إرهابيي تنظيم

داعش".

ونجحت طائرة مسيرة في إصابة سيارة تابعة للفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي ، المعروف باسم تنظيم "داعش - خراسان" وفقًا لما ذكره الجيش الأمريكي.

وأضاف أنه بسبب وقوع "انفجارات ثانوية كبيرة" بعد الضربة الجوية ، فمن المفترض أن تكون هناك كمية كبيرة من المتفجرات في السيارة المستهدفة .

ويبحث الجيش في احتمالات مقتل مدنيين في الهجوم. ومع ذلك لا توجد حتى الآن مؤشرات على ذلك، وفقًا للجيش الأمريكي.