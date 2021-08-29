الجيش الأمريكى ينفذ ضربة جوية بسبب تهديد "وشيك" لمطار كابول
واشنطن - (د ب أ)
أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأحد ، أنه نفذ غارة جوية في العاصمة الأفغانية كابول لتفادي تهديد "وشيك" لمطار العاصمة من إرهابيي تنظيم
داعش".
ونجحت طائرة مسيرة في إصابة سيارة تابعة للفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي ، المعروف باسم تنظيم "داعش - خراسان" وفقًا لما ذكره الجيش الأمريكي.
وأضاف أنه بسبب وقوع "انفجارات ثانوية كبيرة" بعد الضربة الجوية ، فمن المفترض أن تكون هناك كمية كبيرة من المتفجرات في السيارة المستهدفة .
ويبحث الجيش في احتمالات مقتل مدنيين في الهجوم. ومع ذلك لا توجد حتى الآن مؤشرات على ذلك، وفقًا للجيش الأمريكي.
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