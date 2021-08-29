العراق: ضبط عبوات ومقذوفات طائرة مسيرة في كركوك
بغداد - (أ ش أ):
أعلنت الشرطة العراقية ، اليوم الأحد، عن العثور على عبوات ناسفة ومقذوفات طائرة مسيرة في قاطع عمليات كركوك.
وذكرت الشرطة، في بيان، أن "قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية، بالاشتراك مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذت عملية استباقية لتفتيش عدد من القرى ضمن قاطع المسؤولية بناحية الرياض في كركوك، أسفرت عن العثور على 8 عبوات ناسفة، و3 مقذوف طائرة مسيرة".
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