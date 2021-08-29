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مصر تعزي الكونغو الديمقراطية في ضحايا الهجوم الإرهابي بشرقي البلاد

04:13 م الأحد 29 أغسطس 2021
مصر تعزي الكونغو الديمقراطية في ضحايا الهجوم الإرهابي بشرقي البلاد

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة- (أ ش أ):

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب الكونغو الديمقراطية الشقيقة وذوي الضحايا الأبرياء جراء الهجوم الإرهابي الوحشي الذي أسفر عن وفاة 19 مدنياً بإقليم "بيني" بشرق البلاد.

وأكدت مصر - في بيان لوزارة الخارجية - إدانتها لهذا الهجوم الإرهابي.

كما عبرت مصر عن تضامنها ووقوفها إلي جانب حكومة وشعب الكونغو الديمقراطية في هذا الحادث الأليم.

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