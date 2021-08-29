أبوظبي تعلن عن جرعة داعمة من لقاح سينوفارم لمن حصلوا على جرعتين

أبوظبي- (د ب أ):

أعلنت إمارة أبوظبي اليوم الأحد عن فرض جرعة داعمة من لقاح "سينوفارم" لمن حصل على جرعتين من اللقاح ومر أكثر من ستة أشهر على الجرعة الثانية.

ووفقا لما ذكره مكتب أبوظبي الإعلامي على موقع تويتر :"يتعين على الأفراد الذين تلقوا الجرعة الثانية من لقاح سينوفارم قبل أكثر من ستة أشهر تلقي الجرعة الداعمة لتعزيز مناعتهم والتزاما بالبروتوكول المعتمد لكل لقاح".

وأضاف المكتب أنه ستكون هناك فترة سماح تستمر حتى 20 سبتمبر 2021، لكي يتمكن هؤلاء المطعمون من الحصول على الجرعة الداعمة والحفاظ على الحالة الخضراء في "تطبيق الحصن".

وأكدت أنه "بعد 20 سبتمبر، لن يسمح لهم بدخول الأماكن العامة المقتصرة على المطعمين بالكامل".