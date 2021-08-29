Masrawy logo white

أبوظبي تعلن عن جرعة داعمة من لقاح سينوفارم لمن حصلوا على جرعتين

03:08 م الأحد 29 أغسطس 2021
أبوظبي تعلن عن جرعة داعمة من لقاح سينوفارم لمن حصلوا على جرعتين

لقاح سينو فارم

أبوظبي- (د ب أ):

أعلنت إمارة أبوظبي اليوم الأحد عن فرض جرعة داعمة من لقاح "سينوفارم" لمن حصل على جرعتين من اللقاح ومر أكثر من ستة أشهر على الجرعة الثانية.

ووفقا لما ذكره مكتب أبوظبي الإعلامي على موقع تويتر :"يتعين على الأفراد الذين تلقوا الجرعة الثانية من لقاح سينوفارم قبل أكثر من ستة أشهر تلقي الجرعة الداعمة لتعزيز مناعتهم والتزاما بالبروتوكول المعتمد لكل لقاح".

وأضاف المكتب أنه ستكون هناك فترة سماح تستمر حتى 20 سبتمبر 2021، لكي يتمكن هؤلاء المطعمون من الحصول على الجرعة الداعمة والحفاظ على الحالة الخضراء في "تطبيق الحصن".

وأكدت أنه "بعد 20 سبتمبر، لن يسمح لهم بدخول الأماكن العامة المقتصرة على المطعمين بالكامل".

لقاح سينوفارم أبوظبي لقاح كورونا كوفيد19 فيروس كورونا

الخبر التالى:

أردوغان:مستعدون لتقديم الدعم اللازم لتعافي أفغانستان..ولدينا خطط بديلة بشأن سفارتنا في كابول

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
251

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

517

متعافون اليوم

287644

إجمالي الإصابات

16714

إجمالي الوفيات

237056

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا