المتحدث باسم طالبان يوضح موعد تشكيل حكومة أفغانية جديدة

كالات:

أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن حركة "طالبان" ستعلن عن الحكومة الأفغانية الجديدة في غضون أسبوعين.

ونقلت وكالة خاما برس الأفغانية اليوم الأحد عن المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد قوله إن تشكيل مجلس الوزراء الجديدة سيختتم على الأرجح في غضون الأسبوعين القادمين.

وذكر المتحدث أن "طالبان" كانت قد عينت حتى اليوم رؤساء شرطة في كافة الولايات الأفغانية الـ34.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إصدار "طالبان" بيانا اتهمت فيه وكالة "رويترز" بـ"تحريف" تصريحات مجاهد، بعد أن نقلت الوكالة عنه أمس قوله إن تشكيلة الحكومة الجديدة ستعلن في غضون أسبوع.