Masrawy logo white

المتحدث باسم طالبان يوضح موعد تشكيل حكومة أفغانية جديدة

02:26 م الأحد 29 أغسطس 2021
المتحدث باسم طالبان يوضح موعد تشكيل حكومة أفغانية جديدة

حركة طالبان

كالات:

أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن حركة "طالبان" ستعلن عن الحكومة الأفغانية الجديدة في غضون أسبوعين.

ونقلت وكالة خاما برس الأفغانية اليوم الأحد عن المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد قوله إن تشكيل مجلس الوزراء الجديدة سيختتم على الأرجح في غضون الأسبوعين القادمين.

وذكر المتحدث أن "طالبان" كانت قد عينت حتى اليوم رؤساء شرطة في كافة الولايات الأفغانية الـ34.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إصدار "طالبان" بيانا اتهمت فيه وكالة "رويترز" بـ"تحريف" تصريحات مجاهد، بعد أن نقلت الوكالة عنه أمس قوله إن تشكيلة الحكومة الجديدة ستعلن في غضون أسبوع.

حركة طالبان الحكومة الأفغانية افغانستان

الخبر التالى:

إسميك: تصريحات المسؤول الإيراني في ‎قمة بغداد منفصلة عن الواقع

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
251

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

517

متعافون اليوم

287644

إجمالي الإصابات

16714

إجمالي الوفيات

237056

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا