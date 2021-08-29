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طالبان: سيطرنا على 3 بوابات بمطار كابول

02:15 م الأحد 29 أغسطس 2021
طالبان: سيطرنا على 3 بوابات بمطار كابول

حركة طالبان

كابول- (د ب أ):

صرح مسؤول بحركة طالبان بأن الحركة سيطرت على ثلاث بوابات في مطار كابول، وأنها ستسيطر على بقية البوابات في القريب العاجل.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن إنهام الله سامانجاني عضو اللجنة الثقافية التابعة للحركة قال إن "طالبان تسيطر رويدا رويدا على المطار بأكمله".

وأضاف أن الحركة :"تتطلع لتشغيل المطار بعد مغادرة الجميع بحلول الثلاثاء".

وطلبت السفارة الأمريكية في أفغانستان مواطنيها بالمغادرة من محيط المطار بعد "تهديد محدد وموثوق" من وقوع هجوم إرهابي آخر.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس من أنه "من المرجح للغاية" حدوث هجوم آخر، بناء على تقييمات قادته العسكريين. وكان تفجير انتحاري وقع الخميس الماضي في محيط المطار وأسفر عن مقتل 88 شخصا بينهم 13 جنديا أمريكيا.

حركة طالبان مطار كابول أفغانستان طالبان تسيطر علي أفغانستان

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