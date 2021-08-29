مقتل سبعة عسكريين في هجوم على قاعدة عسكرية بجنوب اليمن

مقاتل من القوات الحكومية اليمنية على متراس في محاف

صنعاء- (أ ف ب):

قتل سبعة عسكريين يمنيين على الأقل من القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا وأصيب أكثر من 50 آخرين بجروح الأحد في هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة استهدف قاعدة عسكرية حكومية جنوب اليمن، بحسب مصادر طبية وعسكرية.

وأوضح مسؤولون في القوات الحكومية لوكالة فرانس برس أن الهجوم الذي نسب إلى المتمردين الحوثيين، استهدف قاعدة العند الجوية في محافظة لحج، وهي أكبر قاعدة عسكرية في البلاد الغارقة في الحرب.

وقال محمد النقيب المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة لفرانس برس إن الهجوم "اسفر عن سقوط قتلى وجرحى" متهما المتمردين الحوثيين بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة.

من جانبها، أفادت مصادر طبية في مستشفى ابن خلدون في لحج بانها تسلمت جثث "سبعة قتلى" واستقبلت "أكثر من خمسين جريحا" بعد الهجوم.

ولم يعلن المتمردون الحوثيون حتى الآن مسؤوليتهم عن الهجوم.

وكان المتمردون الحوثيون شنوا هجوما في يناير 2019 على القاعدة ذاتها خلال عرض عسكري ما تسبب بمقتل رئيس الاستخبارات العسكرية في القوات اليمنية وعدد من الجنود.

وسيطر المتمردون على هذه القاعدة خلال تقدمهم في جنوب اليمن عام 2015، لكن القوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية استعادت السيطرة عليها في العام ذاته.

ويدور نزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ 2015 تحالف عسكري تقوده السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ بدء هجومهم في 2014.