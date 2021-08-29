بينيت في ختام زيارته لواشنطن: حققنا حتى أكثر من الأهداف التي حددناها للزيارة

تل أبيب- (د ب أ):

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت زيارته للولايات المتحدة بالناجحة، وأكد أنها أسفرت عن تحقيق حتى أكثر من الأهداف التي تم تحديدها لها.

وقال قبيل إقلاع طائرته من واشنطن اليوم الأحد :"سنقلع بعد قليل إلى إسرائيل في ختام زيارة عمل ناجحة في واشنطن كان ذروتها اللقاء مع الرئيس (الأمريكي جو) بايدن. لقد كان اللقاء دافئا للغاية ومفيدا للغاية".

ونقلت صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عنه القول :"لقد حققنا جميع الأهداف التي حددناها لهذه الزيارة وحتى أكثر من ذلك. اتفقنا مع الأمريكيين على عمل استراتيجي مشترك من أجل وقف السباق الإيراني نحو الذرة. وحققنا خطوة ملموسة فيما يخص التزود بالأسلحة وتعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية".

واستطرد بالقول :"حققنا أيضا التقدم في موضوع يشغل الكثير من الإسرائيليين وهو الإعفاء من الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة".

وتطرق إلى التوترات مع قطاع غزة، وقال :"خلال ساعات الليل شن الجيش غارات ردا على إطلاق بالونات حارقة. ومثلما قلت، سنعمل في غزة وفقا لمصلحتنا"، محملا حركة حماس المسؤولية عن التصعيد.